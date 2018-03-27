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Japon halkı Başbakan Abe’nin istifasını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 13:07 | Son Güncelleme

Japon halkı yolsuzluk yaptığı iddia edilen Başbakan Şinzo Abe’nin istifa etmesi için sokağa döküldü.Japon halkı, Başbakan Şinzo Abe ve eşi Akie Abe’nin adlarının karıştığı yolsuzluk krizi sebebiyle sokağa döküldü.

Japon halkı Başbakan Abe’nin istifasını istiyor

Japon halkı yolsuzluk yaptığı iddia edilen Başbakan Şinzo Abe’nin istifa etmesi için sokağa döküldü.
Japon halkı, Başbakan Şinzo Abe ve eşi Akie Abe’nin adlarının karıştığı yolsuzluk krizi sebebiyle sokağa döküldü. Kamu arazisinin, Şinzo Abe’nin eşiyle bağlantılı olan bir işletmeciye ilkokul inşa etmek amacıyla çok düşük bir ücretle satıldığının ortaya çıkmasıyla ülkede baş gösteren olaylar, bugün Şinzo Abe’nin istifasını isteyen protestolara dönüştü.
Osaka’nın Toyonaka bölgesindeki bir kamu arazisinin, Şinzo Abe’nin eşiyle bağlantılı aşırı milliyetçi işletmeci Moritomo Gakuen’e ilkokul inşa etmek amacıyla satıldığı otaya çıkmıştı. 134 milyon yene Moritomo Gakuen’e satılan arazinin asıl fiyatının 956 milyon olduğu belirtilmişti. Sonrasında Japonya Maliye Bakanlığı’nın krize konu olan arazi satışına dair bazı belgelerin değiştirildiğini onaylaması üzerine, Abe ülkede böyle bir güven problemine sebep olduğu için özür dilemişti.
Olayların ortaya çıkmasının ardından kamu arazisi satışına dâhil olan maliye bürokratlarından biri de intihar etmişti.

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