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Japon heyetten afet eğitim merkezine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 19:21 | Son Güncelleme

Japonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Aisawa ve beraberindeki heyet, Bursa Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu - AFAD Başkan Yardımcısı Taşdelen: "Ekiplerimiz ve eğiticilerimiz, tüm vatandaşlarımıza afet farkındalık eğitimi vermek için çalışıyor"

Japonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı İchiro Aisawa ve Japonya Liberal Demokratik Partisi milletvekilleri, Bursa Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Japon heyeti, merkez önünde, Tophane Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği öğrencileri karşıladı.

Japonya Deniz Politikalarından Sorumlu Bakanı Teru Fukui ve Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara'nın da katıldığı ziyarette heyet, Türk-Japon iş birliğiyle yapılan merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ile STK'ların afete dair planları olduğunu söyledi.

Sürekli tatbikat yaptıklarını belirten Taşdelen, ''Acil bir olay veya durum olduğunda masada bizzat yaşıyoruz. Bunun ne kadar etkili bir plan olduğunu da gözlemlemiş oluyoruz. Dolayısıyla 'Türkiye Afet Müdahale Planı', gerçekleştirdiğimiz en önemli işlerden bir tanesidir.'' diye konuştu.

Afet risk azaltma planı üzerinde çalıştıklarını da dile getiren Hamza Taşdelen, bu kapsamda ulusal düzeyde bir hazırlık yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu yıl inşallah tamamlayacağız. Ayrıca bir pilot ilimizde de şu an çalışmalar yapıyoruz. Türkiye afet risk azaltma planının en risk azaltma karşılığı olarak da Samsun'da çalışmalarımız devam ediyor. 'Afete hazır Türkiye' kapsamında 10 milyon vatandaşımıza eğitim verdik ancak yeterli değil. Türkiye 80 milyonluk bir ülkedir. Ekiplerimiz ve eğiticilerimiz, tüm vatandaşlarımıza afet farkındalık eğitimi vermek için çalışıyor."

İchiro Aisawa ise İstanbul'dan gelirken Osmangazi Köprüsü'nü kullandıklarını ifade ederek, "Bu köprü de Türk-Japon iş birliğiyle yapıldı. Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkileri çok önemsiyoruz. Japonlar Türkleri, Türkler de Japonları çok seviyor.'' dedi.

Türkiye ve Japonya'nın doğal afetlere uğrayan ülkeler olduğuna dikkati çeken Aisawa, teknoloji ve bilim açısından bilgileri paylaşarak bu alandaki ilişkileri daha da güçlendireceklerine işaret etti.

Aisawa, 7 yıl önce Japonya'da yaşanan depremde Türkiye'den gelen ekibin önemli katkıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından AFAD Başkan Yardımcısı Taşdelen, Aisawa'ya hediye verdi.

Japon heyeti, Türk yetkililer ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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