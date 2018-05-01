Japon heyetten afet eğitim merkezine ziyaret

Japonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı İchiro Aisawa ve Japonya Liberal Demokratik Partisi milletvekilleri, Bursa Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Japon heyeti, merkez önünde, Tophane Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği öğrencileri karşıladı.

Japonya Deniz Politikalarından Sorumlu Bakanı Teru Fukui ve Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara'nın da katıldığı ziyarette heyet, Türk-Japon iş birliğiyle yapılan merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ile STK'ların afete dair planları olduğunu söyledi.

Sürekli tatbikat yaptıklarını belirten Taşdelen, ''Acil bir olay veya durum olduğunda masada bizzat yaşıyoruz. Bunun ne kadar etkili bir plan olduğunu da gözlemlemiş oluyoruz. Dolayısıyla 'Türkiye Afet Müdahale Planı', gerçekleştirdiğimiz en önemli işlerden bir tanesidir.'' diye konuştu.

Afet risk azaltma planı üzerinde çalıştıklarını da dile getiren Hamza Taşdelen, bu kapsamda ulusal düzeyde bir hazırlık yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu: