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Japon kadınlar İzmir'de iğne oyası öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 19:52 | Son Güncelleme

Japon kadınlar İzmir'de iğne oyası öğrendi

İZMİR (AA) - Japonya'dan gelen 7 kadın turist, İzmir'in Ödemiş ilçesinde iğne oyası yapmayı öğrendi.

Türkiye'de yaşayan ve yazdığı kitaplarla iğne oyasını Japonya'da tanıtan İkumi Nonaka rehberliğinde Ödemiş'in Birgi Mahallesi'ne gelen Japon kadınlar, Ödemiş Kadın Kooperatifinin işletmesini ziyaret etti.

Burada kooperatif üyesi kadınlardan iğne oyası hakkında bilgi alan Japon kadınlar, eğitimin ardından uygulama yaptı.

İkumi
Nonaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk el sanatları kültürü ve örneklerini yıllardır Japonya'da
tanıttığını, seminerler ve sergiler düzenlediğini belirterek, "Bu etkinlikler sayesinde
üretimi yerinde öğrenmek isteyen grupları da her yıl Ödemiş Kadın Kooperatifine
getirerek Japon bayanlarımızın iğne oyasının tekniklerini öğrenmelerini
sağlıyoruz. Geçen yıl 9 Japon kadın Ödemiş Kadın Kooperatifinde kozadan
ipek çekme ve eco print çalışması yapılmıştır." dedi.

Ödemiş Kadın Kooperatifi ortaklarından Ayşe Koldaş da bu yıl gelen Japon konukları iğne oyası teknikleri öğretmenin yanında yöreye özgü yemeklerden de ikram ettiklerini ifade ederek, "Böylece Ödemiş ve kültürünü tanıtmak istedik. Ayrıca Birgi'de tarihi yerleri kendilerine göstererek çeşitli konularda bilgiler verdik." diye konuştu.

PARTNERÖyle bir şey yiyorlar ki...Öyle bir şey yiyorlar ki...
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Anahtar Kelimeler:
birgi iğne oyası Japon

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