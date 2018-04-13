Japon Markası Miniso Optimum’da

Aksesuardan kozmetiğe, teknolojiden tekstil ürünlerine kadar birçok kategoride sürekli yenilenen yaklaşık 6 bin çeşit ürünü ile doğal, kaliteli yaşam ve ulaşılabilir fiyat politikasını benimsemiş olan inovatif Japon markası Miniso, Türkiye’deki 30. mağazasını Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde açtı.

Modern mimarisi, güvenilir ortamı, popüler markaları ve dünya mutfağıyla, Adana’nın alışveriş anlayışını değiştiren, aynı zamanda düzenlediği etkinliklerle şehrin sosyal yaşantısına ivme kazandıran Optimum AVM, her geçen gün genişleyen mağaza yelpazesini ziyaretçileriyle buluşturuyor. Bu kapsamda Miniso, sürekli yenilenen yaklaşık 6 bin inovatif ürünle Adanalı tüketicilerle Optimum’da buluştu. ‘Üst düzey ürün tüketimi’ akımına öncülük eden Miniso, rengarenk konsepti ve enerjik havasıyla dikkat çekti.

Dünyada 2 bin 600’den fazla mağaza ile hızla büyüyen Miniso, Türkiye de yatırımlarına devam ederek 15 ayda Adana Optimum mağazasıyla birlikte 30 mağazaya ulaştı. Miniso 2019’un sonuna kadar 100’ün üzerinde ülkede 10 bin mağaza açmayı ve 15 milyar dolarlık hacimle satış yapmayı planlıyor. Türkiye’de bu yıl içinde toplam 45 mağazaya ulaşmayı planlayan Miniso, her ay 1 milyondan fazla müşteriyi mağazalarında ağırlıyor.