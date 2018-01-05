Japonlar kadınlar iğne oyası öğreniyor

TAVŞANLI (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesine gelen Japonya uyruklu 3 kadın, 'çiti' adı verilen iğne oyası yapımını öğreniyor.

Antalya'da yaşayan Ikumi Nonaka, Japonya'dan Türkiye'ye turist olarak gelen Riko Tokoro ve Akiko Kawasaki ile birlikte Tepecik beldesinde oturan Hatice Kaymaz'ın evine konuk oldu. Tepecik beldesinde kadınların 'Çiti' adını verdiği iğne oyası işlemesinin yapımını öğrenmek istediklerini belirten Ikumi Nonaka, bu işi öğrenmek ve yerinde görmek amacıyla Hatice Kaymaz ile iletişim kurduklarını anlattı. Kaymaz'ın daveti üzerine Tepecik beldesine Riko Tokoro ve Akiko Kawasaki ile birlikte geldiğini söyleyen Ikumi Nonaka şöyle devam eti:

"Buranın iğne oyasının özelliği, has ipekten oluştuğu için çok özel. Japonya'dan iki arkadaş da bu çitilerin yapımını öğrenmek, Türk iğne oyası hakkında bilgi edinmek için benimle geldiler. İğne oyaları Türkiye'de farklı şehirlerde gördük, ancak çiti oya dediğimiz el emeği bu oyaların başka yerde pek örneği yok."