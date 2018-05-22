Japonlar, Kapadokya'da film çekmek istiyor

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - JAPONYA'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Nevşehir'de bir dizi temaslarda bulundu. Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’i makamında ziyaret eden Miyajima, Japon TV kanallarının bölgede dizi film çekmesi düşüncesini ileterek destek olmalarını istedi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Nevşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. 8 ay önce göreve geldiğini belirten Büyükelçisi Akio Miyajima da, bu süreçte Türklerden büyük ilgi ve alaka gördüğünü söyledi. Kapadokya'nın Japon halkı için oldukça önem taşıdığını söyleyen Büyükelçi Miyajima, bu bölgeye daha fazla Japon turistin ziyaret etmesini arzu ettiğini vurguladı. Konuk Büyükelçi Miyajima, dünya kültürel mirasına sahip Japonya ile Türkiye’nin her alanda yakın işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğine inandığını da ifade etti.

Ziyarette yakasına taktığı Türk ve Japon bayrakları ile dikkat çeken Miyajima, Japon TV kanallarının bölgede dizi film çekmesi düşüncesini, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ile paylaştı. Büyükelçi Miyajima, ayrıca Nevşehir Belediye Başkanı Seçen ’i Ağustos ayında Nagazaki ve Hiroşima şehirlerinde düzenlenecek etkinliklere davet etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ziyaretden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Nevşehir’in tarihsel süreçte, birçok uygarlığın dostluk ve barış içerisinde yaşadığı ender dünya coğrafyalarından biri olduğunu belirten Seçen, ''Yüzyıllar boyunca şehrimizde yaşayan uygarlıklar, barış ve dostluk ortamında yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Dinine, diline, ırkına bakılmaksızın, birçok insanın bir arada yaşayabildiği şehrimizde, camiler, mescitler, kiliseler ve şapeller gibi ibadethanelerde insanlar inançlarını özgürce yaşayabilmişlerdir. Bu çerçevede, 25-28 Eylül 2005 tarihleri arasında Nevşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Uluslararası Yerel Yönetimler Dünya Barış Konferansı ile şehrimiz Dünya Barış Kenti olarak ilan edilmiştir" dedi. Başkan Seçen, Kapadokya'nın dünya harikası, doğal güzellikleri ile eşsiz bir şehir olduğunu belirterek, turizm konusuna dikkat çekti. Seçen, "Şehrin etrafındaki yanardağ lavlarının, rüzgar ve yağmur sularının oluşturduğu peri bacaları ile önemli bir turizm şehri. Ayrıca yeraltı şehirleri, kaya oyma evleri, kiliseleri, manastırları, Osmanlı ve Selçuklu evleriyle de çok değerli bir tarih şehri. Coğrafi olaylar peribacalarını oluştururken, insanlar da bu peribacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır” diye konuştu.

Seçen, Nevşehir halkının Japonlara özel bir sempatisi olduğunu da dile getiren Başkan Seçen, dizi çekimleri konusunda ise gerekli yardıma hazır olduklarını belirterek, "İki ülke vatandaşları arasındaki kültürel alışverişi çok önemsiyor ve değerli buluyorum. Sizlerin başımızın üstünde her zaman özel ve ayrıcalıklı bir yeriniz var. Umarım bu ziyaret, Türk-Japon ilişkilerinde olduğu gibi yöremiz turizmi açısından da yararlı olacaktır'' ifadelerini kullandı.

iyaretin anısına Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, birbirlerine karşılıklı hediyeler verdi.

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