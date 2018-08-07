Japonya açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem

TOKYO (AA) - Japonya'nın doğu açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Japonya'da merkez üssü Ofunato kentinin 243 kilometre doğu açıkları olan depremin denizin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
İlk belirlemelere göre, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmayan depremle ilgili tsunami uyarısı da yapılmadı.
Kentte, 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem, tsunami felaketine yol açmış, 18 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!
Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!
Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...
İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!
ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın
CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama
Bin 800 yıllık yönetim merkezi tarihe ışık tutuyor
Birtney Spears'tan nefes kesen direk dans şovu
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum