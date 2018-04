Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kocamaz’ı ziyaret etti

Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve beraberindeki heyet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı ziyaret etti.

Büyükelçi Miyajima ve beraberindeki heyeti, Mersin’in tarihi ve nüfusu hakkında bilgilendiren Kocamaz, "Büyükelçimiz, Mersin hakkında mutlaka gelmeden yeterli bilgiye sahip olmuştur. Bir kez de bizzat canlı olarak kendi gözleriyle görüp, bizzat daha yakından tanıma fırsatı bulacak. Biz Mersin’i tanımlarken yeryüzü cenneti diyoruz. Tabi dünyada bütün kentlerin bir geçmişi var. Mersin’in 10-12 bin yıl öncesine dayanan kadim bir kültürü var. Başta Tarsus olmak üzere Silifke ve Anamur bölgesi Mersin’in en eski yerleşim yerleri” dedi.

Mersin’in limanı, serbest bölgesi, organize sanayi bölgeleri, lojistik imkanları, ticaret ve ihracatın Mersin’in istihdamına ve nüfus artışına çok büyük etki ettiğini belirten Kocamaz, "Dünyada Mersin kadar hızlı nüfus artışı yaşayan herhangi bir şehir olduğunu düşünmüyorum. Nüfusu bu kadar artan bir yerde de en önemli sorun istihdam sorunu. Gelecek adına ümitliyiz. Çünkü şu anda yatırım bekleyen 8 tane ilan edilmiş turizm bölgemiz var. Turizm menüsü içerisinde aklınıza gelen her dal Mersin için mevcut. Deniz, kum, güneş üçlüsü her yerde var. Ama bizim burası için doğa turizmi, dağ yürüyüşü, kayak, tarih, kültür, gastronomi gibi akla gelen her turizm çeşidi Mersinimizde var" ifadelerini kullandı.

Ankara Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ise, "İlk defa Mersin’e geldim ve Mersin benim için Türk-Japon ilişkileri açısından çok önemli bir şehir. Bundan sonra da Türk-Japon ilişkilerine katkıda bulunmak istiyorum. Mersin’e gelmişken ayrıca Kushimato Sokağına da gideceğim ve anıt ziyareti yapacağım. 10 gün önce de Japonya’daki Kushimato’da şehrine gitmiştim" şeklinde konuştu.