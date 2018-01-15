Japonya Başbakanı Abe Sırbistan'da

BELGRAD (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe, "Sırbistan, Balkanlar'ın istikrarında kilit role sahiptir." dedi.

Abe, 1987'den bu yana Japonya'dan Sırbistan'a yapılan ilk resmi ziyareti gerçekleştirerek, başkent Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Vucic ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Abe, Avrupa Birliği (AB) üyesi olma yolunda ilerleyen Batı Balkan ülkelerini desteklediklerini belirterek, "Sırbistan, Batı Balkanlar'ın istikrarında kilit role sahip. Sırbistan'ın jeopolitik konumu, Japonya ile olan ilişkilerini daha da önemli hale getiriyor." şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişme potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Abe, uluslararası toplumun Kuzey Kore'nin silahlanması gibi uluslararası nizamı bozacak önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve Sırbistan ile Japonya'nın bu sorunlara karşı birlikte mücadele edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Vucic de Abe'nin ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkiler açısından dönüm noktası olduğunu belirterek, "Görüşmemizde birçok konuyu ele aldık ancak odak noktamız ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi oldu." ifadesini kullandı.

Sırbistan ile Japonya arasındaki ticaret hacminin yetersiz olduğunu söyleyen Vucic, bunun gelecek dönemde Japonya'nın yatırımlarıyla gelişme göstereceğini kaydetti.

Vucic, Abe ile görüşmeleri kapsamında Kosova sorununu da ele aldıklarını, Abe'yi Sırbistan ile Kosova'nın AB ara buluculuğunda gerçekleştirdikleri görüşmeler konusunda da bilgilendirdiğini aktardı.

Abe, Sırbistan ziyareti kapsamında Sırp mevkidaşı Ana Brnabic ile de bir araya geldi.

(AA)