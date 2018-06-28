JAPONYA BAŞBAKANI ABE'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK

Haber: İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Japonya Başbakanı Abe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti. İki lider, görüşme vesilesiyle, önümüzdeki dönemde ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler. Sinop'taki nükleer santralin inşasının hızlandırılmasına da değinilen görüşmede iki lider, Arjantin'de gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'nde bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar. G-20 Dönem Başkanlığı'nın 2019'da Japonya'ya geçeceğine dikkati çeken Abe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini tekrar Japonya'da görmekten memnuniyet duyacağını da ifade etti.
Ertuğrul Özkök'ten Bakan Gül'e zor soru!
Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia
Son dakika! Bitlis'te teröristlere büyük darbe! İçişleri Bakanlığı duyurdu
Aldatırken yakaladığı lezbiyen eşini öldürdü
İstanbul'da şiddetli yağış vatandaşları yolda bıraktı
Sosyal medya ile zengin olan 10 kişi
Erdoğan-Bahçeli zirvesinde Meclis dağılımı ile kabine ele alındı
Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması
Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum