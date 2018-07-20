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Japonya Başbakanından ABD'nin ek gümrük tarifelerine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 21:37 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Şinzo Abe: - "Kısıtlayıcı tedbirler konulduğunda istihdam kaybolacak ve sadece ABD ekonomisine değil, aynı zamanda dünya ekonomisine de büyük zarar verecek"

TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ABD'nin otomobil ithalatına yönelik yüksek gümrük tarifelerinin olumsuz sonuçlanacağı ve yalnızca ABD ekonomisine değil, küresel ekonomiye de zarar vereceğini belirtti.

Kyodo ajansının haberine göre, Başbakan Şinzo Abe, basına yaptığı açıklamada, Japonya'nın, ABD tarafından otomobil ithalatına getirilen yüksek ek gümrük vergilerinin hedefi haline gelmek istemeyeceğini söyledi.

Şinzo Abe, ABD yönetiminin yüksek gümrük vergilerine gerekçe olarak ulusal güvenlik kaygılarını ileri sürmesine karşılık, "Japonya'nın otomobil ve otomobil parçası sanayisi, Amerika'nın ulusal güvenliğini asla tehdit etmedi ve asla etmeyecek." dedi.

ABD'nin, olası ek gümrük vergilerine karşı Şinzo Abe, bu durumu ABD'ye açıklamaya devam edeceğini söyledi.

ABD'de satılan Japon araçlarının büyük kısmının ülkede üretildiğine dikkati çeken Şinzo Abe, Japon otomobil sanayisinin "yüksek kaliteli işler" çıkardığını ve ABD'nin ekonomisine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Abe, "Kısıtlayıcı tedbirler konulduğunda, bu istihdam kaybolacak ve sadece ABD ekonomisine değil, aynı zamanda dünya ekonomisine de büyük zarar verecek." ifadelerini kullanırken, "karşılıklı olarak uygulanan ticari kısıtlamaların kimseye faydası olmadığını" kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanması kararını imzalamıştı.

Trump'ın, Mayıs ayında, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'tan ithal otomobil ve otomobil parçalarının ülkenin ulusal güvenliğine yönelik etkilerinin araştırılmasını istediği, bakanlık tarafından yürütülecek incelemenin, ithal otomobil ve otomobil parçalarına gümrük vergileri getirilmesine neden olabileceği bildirilmişti.

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