HABER

Japonya Başbakanından "iki devletli çözüm" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 20:04 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Abe ülkesinin Filistin konusunda iki devletli çözümü ve bölgede istikrarı desteklediğini belirtti

AMMAN (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe ülkesinin Filistin konusunda iki devletli çözümü ve bölgede istikrarı desteklediğini belirtti.

Ürdün'ün başkenti Amman'a yaptığı resmi ziyaret sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Abe, Ortadoğu ile ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını ve Ürdün'ünün bölgede bir istikrar noktası olduğunu söyledi.

Bölgedeki barış ve istikrarın önemine dikkati çeken ve Japonya'nın bunun gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaya çalıştığını vurgulayan Abe, Suriye'deki kriz konusunda ise Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altındaki insani çözümden yana olduklarını ifade etti.

Abe, Filistin ve İsrail'i ziyaret edeceği, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceği bilgisini paylaşarak, ülkesinin iki devletli çözümü desteklediğini kaydetti.

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, Kral Abdullah ve Abe bugün yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine ulaştırma konusunda anlaştı.

Şinzo Abe'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile başlayan Ortadoğu turu İsrail ve Filistin'i de kapsıyor.

6 bin polis her yerde onu arıyordu! Bakın nasıl kaçmış!6 bin polis her yerde onu arıyordu! Bakın nasıl kaçmış!
ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!
Bu haberi okumadan plan yapmayın!Bu haberi okumadan plan yapmayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Japonya Şinzo Abe Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!

ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.