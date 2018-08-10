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Japonya Büyükelçisi Miyajima'dan ATO'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Türk ve Japon müteahhitler üçüncü ülkelerde projeler yürütebilirler. Yenilenebilir enerji ve dondurulmuş gıda sektörlerinde de iş birliği yapabiliriz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk ve Japon müteahhitlerin üçüncü ülkelerde birlikte projeler yürütebileceklerini belirterek, "Yenilenebilir enerji ve dondurulmuş gıda sektörlerinde de iş birliği yapabiliriz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Baran'ı ziyaret etti.

Baran, görüşmede, ticaretin geliştirilmesi için Türkiye ile Japonya arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın bir an önce imzalanması gerektiğini bildirdi.

G-20 Zirvesi'nin gelecek yıl Japonya'da yapılacağını anımsatan Baran, 2019'un iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceği bir yıl olacağına inandığını ifade etti.

Baran, Ankara'dan Japonya'ya 40 milyon dolarlık ihracat ve bu ülkeden Ankara'ya 150 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Türkiye ile Japonya arasındaki ihracatta Ankara'nın payı yüzde 10, ticaretteki payı ise yüzde 5 civarında. Ankara'nın payını artırmak istiyoruz. Bazı alanlarda iş birliği yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk ve Japon müteahhitlerin üçüncü ülkelerde projeler yürütebileceklerini belirten Baran, yenilenebilir enerji ve dondurulmuş gıda sektörlerinde de iş birliği yapılabileceğini ifade etti.

Baran, uzun yıllar önce memur kenti olarak anılan Ankara'nın kabuğunu kırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ankara, sanayi ve ticaret şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Son yıllarda savunma sanayisi alanında çok önemli adımlar attık. Dünyanın 100 büyük savunma sanayi şirketi arasında 3 Türk şirketi var ve bunların üçü de Ankara'da. Ankara sağlık turizminde de iddialı. Japonya'daki yaşlı nüfusa sağlık turizmi hizmeti verebiliriz. Japonların gezmeyi sevdiklerini biliyorum. Şehrimizde gezilebilecek çok önemli turistik bölgelerimiz mevcut. Japon dostlarımız bu şehirden keyif alacaklardır."

Büyükelçi Miyajima da iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileri taşınması ve Ankara'nın ticarette payının artması için çalışacağını ifade etti.

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