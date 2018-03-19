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"Japonya Festivali" kapanış töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 22:27 | Son Güncelleme

"Japonya Festivali" kapanış töreni

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince gerçekleştirilen 14'üncü Japonya Festivali sona erdi.

Bir otelde gerçekleştirilen festivalin kapanış törenine Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ziya Taşkent'in yanı sıra çok sayıda konuk katıldı.

Müsteşar Yardımcısı Taşkent, burada yaptığı konuşmada, bakanlığının Türkiye-Japonya ilişkilerine büyük önem atfettiğini, Ankara'nın "Japonya Festivaline" başarılı bir ev sahipliği yaptığını söyledi.

Ağustos ayında Japonya'da "Türk Haftası" organize etmeyi planladıklarını belirten Taşkent, bunun iki ülke arasındaki kültür etkileşimine katkı sağlayacağının altını çizdi.

Büyükelçi Miyajima da "Japonya Festivalinin" 10 Şubat'ta açılışının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Japonya-Türkiye, iki devlet, tek yürektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kültürün iki ülke insanını bir araya getirmede büyük bir potansiyele sahip olduğuna değinen Miyajima, bir dahaki sefere Türkiye'nin Japonya'da "Türk Haftası" organize etmesini beklediklerini söyledi.

Milletvekili Kavaklıoğlu da Japonya'ya çok defa gitme fırsatı yakaladığına işaret ederek, Japonya-Türkiye ilişkilerini geliştirmek için elinden geleni yaptığını vurguladı. İki ülkenin karşılıklı beklentilerinin olduğunu hatırlatan Kavaklıoğlu, "Biz Japonlarla büyük işler yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Japonya Festivali" kapsamında ülke kültürü ve sanatı Türk sanatseverlerle buluşturuldu.

Japonya Festivali'nin "Japon Filmleri Festivali" ve "Japon Gençlik Festivali" adı altında alt bileşeni olan çeşitli film, kültür, sanat ve spor etkinliklerinin bulunduğu programlar farklı zamanlarda düzenlendi.

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"Japonya Festivali" Akio Miyajima Alpaslan Kavaklıoğlu Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ziya Taşkent

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