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Japonya ile Çin arasında Doğu Çin Denizi anlaşmazlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 15:40 | Son Güncelleme

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kano, Çinli mevkidaşı Vang Yi'ye, Doğu Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilaflarının çözümünde ilerleme sağlanmazsa ikili ilişkilerin "gelişme rayına oturamayacağını" söyledi

Uzak doğu ülkeleri Japonya ve Çin arasındaki Doğu Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiaları nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın son dönemde gelişen ikili ilişkilerde pürüze yol açtığı bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre konu, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kano'nun Çinli mevkidaşı Vang Yi ile Singapur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi sırasında yaptığı görüşmede gündeme geldi.

Kano, yaklaşık yarım saat süren görüşmede Vang'a, Çin'in Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın kontrolündeki ihtilaflı takımadalar çevresinde savaş gemileri bulundurmasından ve bölgede bağımsız enerji projeleri geliştirmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

- "İlişkiler gelişme rayına oturamaz"

Vang'ın Pekin yönetiminin bu konuda farklı bir duruşu olduğunu belirtmesi üzerine Kano, Doğu Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilaflarının çözümünde somut ilerleme kaydedilememesi halinde "ikili ilişkilerin gelişme rayına oturamayacağını" ifade etti.

Haberde, Japon makamlarının Pekin yönetimini Doğu Çin Denizi'nde doğalgaz ve petrol arama çalılmalarına son vermesi konusunda daha önce de uyardığı aktarıldı.

İki ülke 2008'de bölgede ortak doğalgaz projeleri geliştirmek üzere ikili antlaşma yapmıştı.

Doğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Çin ve Japonya arasındaki gerilim, 2012'de Tokyo yönetiminin söz konusu takımadaları "kamulaştırdığını" açıklamasının ardından tırmanmıştı. Japonya, takımadaların kendi kara suları içinde bulunduğunu ileri sürüyor ve adaların bulunduğu bölgeye gözetleme gemileri gönderen Çin'i, kara sularını ihlal etmekle suçluyor. Adalar yakınlarında devriye gezen Japon ve Çin gemileri, sık sık birbirlerine uyarı gönderiyor.​

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