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Japonya ile Çin kırmızı hattı devreye sokuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 14:51 | Son Güncelleme

Japonya ile Çin kırmızı hattı devreye sokuyor

Japonya ve Çin'in, istenmeyen askeri çatışmaları engellemek için kırmızı hattı da içeren iletişim mekanizmasını işletmeye başlayacağı bildirildi.

Kyodo ajansının Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberinde, Tokyo'da Japonya, Güney Kore ve Çin başbakanları arasında düzenlenen zirvenin ardından Çin ile tarafların üst düzey savunma yetkilileri arasında düzenli diyalog ve kırmızı hattı içeren mekanizmanın devreye sokulmasına yönelik belgenin imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, coğrafi alana herhangi bir atıfta bulunmadan 8 Haziran'dan itibaren uygulanacak mekanizmayı kurma planının 2007'de kabul edildiği hatırlatıldı.

Çin ve Japonya arasındaki gerilim, 2012'de Tokyo yönetiminin Senkaku takımadalarını "kamulaştırdığını" açıklamasının ardından tırmanmıştı.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın Senkaku, Çin'in Diaoyü olarak adlandırdığı 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Adalarda yaşayan kimse bulunmuyor.

Japonya, takımadaların kendi kara suları içinde bulunduğunu ileri sürüyor ve adaların bulunduğu bölgeye gözetleme gemileri gönderen Çin'i, kara sularını ihlal etmekle suçluyor.

Adalar yakınlarında devriye gezen Japon ve Çin gemileri, sık sık birbirlerine uyarı gönderiyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin iletişim mekanizması Japonya

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