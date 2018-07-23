Japonya, Kanada buğdayına koyduğu ithalat yasağını kaldırdı

OTTAWA (AA) – Japonya’nın, Kanada’dan ithal ettiği buğdaya koyduğu geçici ithalat yasağını kaldırdığı açıklandı.

Kanada Tarım ve Gıda Bakanı Lawrence MacAulay ve Uluslararası Ticaret Bakanı Jim Carr, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Japonya Tarım Bakanlığının bu konuda duyuru yayınladığını belirtti.

Japonya’nın Kanada buğdayında ticaretin geçici olarak askıya alınması hakkındaki kararı kaldırmasından memnunluk duyulduğu ifade edilen açıklamada, "Kanada hükümeti, Japonya Tarım Bakanlığının kendi bilimsel testlerini tamamladıktan sonra Kanada buğdayının ithalatına ilişkin geçici askıya alma işlemlerini kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı. Japonya Tarım Bakanlığının bu kararı Kanada buğdayının mükemmel kalitesini ve tutarlılığını da teyit etti’’ değerlendirmesinde bulunuldu.

Kanada’nın güney Alberta bölgesinde yetkisiz olarak genetiği değiştirilmiş buğday ticareti faaliyetlerinin sona erdiği belirtilen açıklamada, Kanada’nın güvenilir bir küresel buğday tedarikçisi olduğu kaydedildi.