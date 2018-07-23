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Japonya, Kanada buğdayına koyduğu ithalat yasağını kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 01:55 | Son Güncelleme

Japonya, Kanada buğdayına koyduğu ithalat yasağını kaldırdı

OTTAWA (AA) – Japonya’nın, Kanada’dan ithal ettiği buğdaya koyduğu geçici ithalat yasağını kaldırdığı açıklandı.

Kanada Tarım ve Gıda Bakanı Lawrence MacAulay ve Uluslararası Ticaret Bakanı Jim Carr, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Japonya Tarım Bakanlığının bu konuda duyuru yayınladığını belirtti.

Japonya’nın Kanada buğdayında ticaretin geçici olarak askıya alınması hakkındaki kararı kaldırmasından memnunluk duyulduğu ifade edilen açıklamada, "Kanada hükümeti, Japonya Tarım Bakanlığının kendi bilimsel testlerini tamamladıktan sonra Kanada buğdayının ithalatına ilişkin geçici askıya alma işlemlerini kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı. Japonya Tarım Bakanlığının bu kararı Kanada buğdayının mükemmel kalitesini ve tutarlılığını da teyit etti’’ değerlendirmesinde bulunuldu.

Kanada’nın güney Alberta bölgesinde yetkisiz olarak genetiği değiştirilmiş buğday ticareti faaliyetlerinin sona erdiği belirtilen açıklamada, Kanada’nın güvenilir bir küresel buğday tedarikçisi olduğu kaydedildi.

Japonya Tarım Bakanlığı geçen haziran ayında, Kanada’nın Güney Alberta bölgesinde hasat edilen buğdayların genetiğinin değiştirildiğini gerekçe göstererek ithalatı geçici durdurmuştu.

Kanada makamları ise sorunun zararlı otlarla mücadele için bir bölgede gerçekleştirilen zirai mücadele ilacı denemelerinden kaynaklandığını açıklamıştı.

GDO’lu buğdayın, dünya genelinde ticari olarak kullanılmasına izin verilmiyor. Kanada ve Amerika'da genetiği değiştirilmiş buğday üzerinde bazı tarımsal denemelerin devam ettiği biliniyor.

Kanada'da ülke genelindeki 22 milyon dönümlük alanda yıllık 30 milyon tonluk buğday üretimi ve dünya genelinde yılda yaklaşık 6,6 milyar dolar değerinde buğday ihracatı gerçekleştiriliyor.

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