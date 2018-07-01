Japonya Kuzey Kore füzelerine karşı hazırlık sistemini gevşetti

Japonya, Kuzey Kore füzelerine karşı askeri hazırlık seviyesini düşürdü.

"Asahi Şimbun" gazetesinin, adı açıklanmayan savunma kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Japonya Öz Savunma Güçleri, atılan füzeleri engellemek ve tespit etmek için Japon Denizi'nde daima Aegis savaş gemileri bulundurma programını bıraktı.

Japon güçlerinin, casus uydu görüntüleri üzerinden tespit edilen füzeleri engellemek için hazır olmayı sürdüreceği belirtildi.

Kaynaklar, Japonya'nın Pasifik'teki uyarı seviyesini düşüren ABD'nin adımlarını izlediğini kaydetti.

Japonya, olası Kuzey Kore füze saldırısına karşı kamusal tahliye tatbikatlarını da askıya almıştı.

Japonya Savunma Bakanlığı yetkilileri, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

