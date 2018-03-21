Japonya ve Güney Kore, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kobalt çıkarmayacak

Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti, zengin kobalt yataklarını Çinlilere kaptırırken, ülkede daha önce kobalt çıkarıp işleyen Güney Kore ile Japonya yeni alternatifler buldu.
Fransız basınında çıkan haberlere göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hükümetin ham madde çıkarma kanunu değiştireceğini duyurması, ülkedeki siyasi istikrarsızlık ve Çin'in piyasa hakimiyeti nedeniyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne alternatif arayan Güney Kore ve Japonya kobaltı artık Avustralya ve Kanada'dan alacak.
Buna göre, Güney Kore ve Japonya'nın Avustralya ve Kanadalı şirketlerle anlaştığı ve Güney Kore'nin Avustralya'dan 2020'de kobalt çıkarmaya başlayacağı belirtildi.
Dünyada kullanılan kobaltın yüzde 60'ı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çıkarılıyor. Elektronik ve otomotiv sektörünün vazgeçilmez maddesi kobalt özellikle akıllı telefon ve elektrikli arabaların bataryalarında kullanılıyor.
Elektrikli araç ve akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla kobaltın fiyatı da artıyor. Londra Metal Borsasına göre 2012'de kobaltın tonu 23 bin ABD dolarıyken bugün 80 bin dolara kadar yükseldi.
Kobaltın kullanıldığı en önemli araçlardan olan lityum iyon pilinin 2015'te 24 milyar avro piyasa değerine sahip olduğu ve bu rakamın 2024'te 61 milyar avroya ulaşacağı tahmin ediliyor.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 3 milyon 400 bin ton ile elinde en çok kobalt rezervi bulunduran ülke olarak biliniyor. Listede Avustralya 1 milyon ton ile ikinci sırada yer alırken Japonya ve Güney Kore'nin diğer tedarikçi ülkesi 5. sıradaki Kanada'da ise 270 bin ton kobalt rezervi bulunuyor.
- Yüzde 20'si çocuklar tarafından yasa dışı yollarla çıkartılıyor
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde her geçen yıl piyasa değeri daha da artan kobaltın yüzde 20'si yasa dışı yollarla çocuklar tarafından çıkartılıyor.
Uluslararası Af Örgütü'nün 2017 raporu, yasaların kobalt çıkarımında en fazla 30 metre derine inmeye izin verdiğini ancak yasa dışı çalıştırılan çocuk işçilerin 60-70 metreye kadar hiçbir önlem olmadan indirildiğini ortaya koymuştu. Raporda, çocukların çalışma şartları "çok tehlikeli" olarak değerlendirilirken birçok çocuğun da çalışırken göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılmıştı.
- Yeni yasa tasarısı
Öte yandan, ülkede hala görüşülen ham madde çıkarmaya ilişkin yasa tasarısı yüzde 3,5 olan vergi oranını yüzde 10'a çıkarmayı ön görüyor. Yeni yasayla ülkenin kobalttan elde edeceği geliri arttırması bekleniyor.
Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!
İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!
İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
ABD'de bombacı kendini havaya uçurdu
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Facebook skandalı büyüyor! Gizli çekim görüntüler...
Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var
Yenilik sırası Instagram’da: Instagram hikayelerine yepyeni bir özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum