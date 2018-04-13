Çankırı Karatekin Üniversitesi(ÇAKÜ) "Japonya ve JICA ile Türkiye İşbirliği Çalışmaları" konferansı rektörlük konferans salonunda düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra açılış konuşmasını yapan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Bugün bizim için çok güzel bir gün. Çünkü Japonya’dan JICA temsilcileri burada. JICA temsilcilerini burada görmekten oldukça memnunuz. Öğrencilerimizin de aynı heyecanı ve merakı taşıdığını biliyoruz. Bu dostluğun ve beraberliğin devam etmesini diliyoruz. Görüşmelerimizin artmasını ve iş birliği anlamı da ve diğer planlarda bir arada bulunmayı arzuluyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ise, "1999 yılında Sivas Yıldızeli ilçesinde kaymakam idim. 17 Ağustos depremi oldu. Sonra 12 Kasım depremi oldu. Ben görevli olarak Düzce’ye gittim. Depremin merkezi Kaynaşlı ilçesiydi. Depremden dolayı çok mücadelemiz oldu. Ciddi bir bilinmezlikle yoklukla sıkıntıyla karşı karşıyaydık. Bununla mücadele ettik. Bunu yaparken birçok destek aldık. Yurt içinden ve yurt dışından destekler aldık. Ama en büyük desteği Japonya’dan aldık. Daha sonra ben afetlerle ilgili bir program dahilinde 3 haftalığına Japonya’da bulundum. Bizim Japonya’ya karşı ayrı bir sevgimiz var. Karşılıksız sevdiğimiz bir devlettir. En az bir Japon kadar Hiroşima’ya atılan bombaya karşı öfkeliyim. Ve hiçbir çocuğun ölmemesi gerekir. O nedenle ben Japon kardeşlerimizle beraberim" diye konuştu.

Daha sonrasında Vali Aktaş, Zülfü Livaneli’nin Kız Çocuğu isimli parçasını seslendirdi.

Yapılan konuşmaların ardından JICA Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasuı, Japonya ve JICA’nın çalışma prensipleri hakkında öğrencilere çeşitli bilgiler verdi. Konferans sonrasında ÇAKÜ Rektörü Ayrancı, Yasuı’ye bir hediye verdi.

Hediye takdiminin ardından 2. oturuma geçildi.