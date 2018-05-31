Japonya ve Vietnam liderleri Tokyo'da bir araya geldi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya geldi.

Kyodo'nun haberinde, Abe ve Quang'ın Tokyo'da yaptıkları görüşmede iki ülkenin deniz güvenliği ve savunmayla ilgili iş birliğini geliştirme konusunda anlaştıkları belirtildi.

Japonya ve Vietnam liderlerinin ayrıca askeri eğitim, teknoloji, ekonomi, ticaret ve enerji gibi alanlarda ilişkilerini geliştirme konusunda anlaşmaya vardıkları bildirildi.

Abe ve Quang'ın Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki aktiviteleriyle ilgili endişelerini paylaştıkları ifade edildi.

İki ülke diplomatik ilişkilerinin 45. yılı münasebetiyle Japonya'da bulunan Vietnam Devlet Başkanı Quang dün İmparator Akihito tarafından kabul edilmişti.

