Japonya'da 60 bin sürücünün ehliyetine bunamadan iptal

Japonya'da yaklaşık 60 bin kişinin ehliyeti bunama nedeniyle iptal edildi.
Ulusal Polis Ajansından yapılan açıklamada, bu yıl ehliyet yenilemeye gelen yaklaşık 2 milyon 106 bin sürücünün, bunama belirtileri görülmesi dolayısıyla hastaneye yönlendirildiği kaydedildi.
Sağlık testleri sonrası, bunama tespit edilen yaklaşık 60 bin kişinin ehliyetinin iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, bunama belirtisi görülen sürücülerin 75 yaş üstü olduğu vurgulandı.
Japonya'da, bunama belirtileri görülen sürücülerin ehliyetinin yenilenmesi için doktordan sağlam rapor alınmasını öngören kanun çıkartılmıştı.
Yasanın çıkarılmasına, ülkede meydana gelen trafik kazalarının büyük bölümünün yaşlı sürücülerin hatalarından kaynaklanması nedeniyle gerek görülmüştü.
Geçen ay 90 yaşındaki bir kadın, kırmızı ışıkta durmayarak 4 yayaya çarpmıştı. Yayalardan biri hayatını kaybetmiş, yaşlı sürücü kadın tutuklanmıştı.
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi
FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!
Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı
İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Sevgilisi Rita Ora'nın önce ayağını emdi, sonra da...
17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum