Japonya'da 7 dağcı Amida Dağı'ndan düştü

Japonya'da, Amida Dağı'ndan 100 metre kadar düşen yedi dağcıdan üçü yaşamını yitirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, polis, Nagano ve Yamanashi bölgeleri arasında uzanan Yatsugatake Sıradağlarında yer alan Amida Dağı'ndan düşen biri kadın üç dağcının öldüğünü, dört dağcının ise yaralı kurtulduğunu belirtti.

Diğer bir dağcının olayı polise haber vermesiyle ortaya çıkan kaza sırasında dağcıların, dağın 2 bin 805 metre yükseklikteki zirvesine doğru tırmandıkları belirtildi.

Polis, yaşları 39-63 arasında değişen dağcıların, 2 bin 600 metre yükseklikte bulundukları sırada yaklaşık 100 metre düştüğünün sanıldığını kaydetti.

Yaralı dağcıların, polis helikopteriyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.