Japonya'da alt meclis iş gücü reformunu onayladı

Japonya'da alt meclis yeni iş gücü yasa tasarısını onayladı.
Yasa tasarısıyla bazı çalışanlar için fazla mesainin kaldırılması ve daha esnek bir çalışma tarzının benimsenmesi amaçlanıyor.
İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekili Shigeyuki Goto, alt meclis genel kurulunda, uzun çalışma saatlerine dayanan iş ortamının artık çalışanların ihtiyaçlarına cevap vermediğini ifade ederek, yeni yasanın ekonomide verimliliği artırmayı hedeflediğini söyledi.
Tasarının onaylanması için üst meclise gönderilmesi bekleniyor.
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