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Japonya'da aşırı sıcaklar 138 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

Ülkede etkisini gösteren sıcaklar nedeniyle 3 ayda 138 kişi hayatını kaybetti - Aşırı sıcaklara bağlı hastalıklardan dolayı 71 binden fazla kişi tedavi gördü

Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 3 ayda 138 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Afet Ajansınca hazırlanan rapora göre, 30 Nisan'dan bu yana aşırı sıcaklardan dolayı 138 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, 71 bin 266 kişi da aşırı sıcaklara bağlı hastalıklardan dolayı hastanelerde tedavi gördü.

Rapora göre, aşırı sıcaklara bağlı hastalık vakalarının ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Bu yıl 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkların en son 2013 yılında da etkili olduğu, hastanelerde tedavi görenlerinin sayısının 58 bin 729 kişi olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
aşırı sıcaklar hastalıklar Japonya

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