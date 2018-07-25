Japonya'da aşırı sıcaklar 80 can aldı

Japonya'da 9-22 Temmuz tarihlerinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti.
Yangın ve Afet Yönetimi Ajansından yapılan açıklamada, ülke tarihinin en sıcak günlerinin yaşandığı ve 13 günde hayatını kaybedenlerin sayısının 80'e yükseldiği belirtildi.
Ülkede, 30 binden fazla kişi aşırı sıcaklara bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi altına alındı.
Japonya Meteoroloji Dairesi, dün başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Kugayama kentinde hava sıcaklığının 41,1 derece olarak ölçüldüğünü duyurmuş, ülkede "doğal afet" ilan etmişti.
Japonya'da ay başında aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinde de 222 kişi hayatını kaybetmişti.
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