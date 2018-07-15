Japonya'da aşırı sıcaklardan 5 kişi öldü

Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, en az bin 500 kişi hastanelik oldu.
Kyodo'nın haberine göre, ülkenin birçok kentinde etkili olan 38 santigrat derece civarında seyreden hava sıcaklığı nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.
Aşırı sıcaklardan etkilenen en az bin 500 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.
Japonya Meteoroloji Ajansı ülkede aşırı sıcakların devam edeceği konusunda uyardı.
Öte yandan geçen haftadan bu yana ülkenin batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 209 kişi hayatını kaybetmişti.
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