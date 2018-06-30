Japonya'da Hello Kitty temalı hızlı tren ilk seferini yaptı

Japonya'da dünyaca ünlü kurgusal karakter Hello Kitty temalı hızlı tren, Hakata ve Shin-Osaka arasındaki ilk seferini yaptı.
Kyodo'nun haberine göre, koltukları ve dışı Hello Kitty karakterinin simgeleriyle donatılan 8 vagonlu tren, Japonya'nın güneybatısındaki Hakata istasyonundan yaklaşık 400 kişi tarafından uğurlandı.
Osaka'da yüzlerce Hello Kitty hayranı tarafından heyecanla karşılanan tren, burada 16 dakika mola verdi, sonrasında Hakata'ya dönüş için yola çıktı.
Japon Sanrio Co. şirketi tarafından 1974 yılında yaratılan Hello Kitty karakterinin dünya çapında her yaştan hayranı bulunuyor.
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