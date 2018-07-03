Japonya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma denizaltılar bulundu

TOKYO/ Japonya İmparatorluk Donanmasına ait II. Dünya Savaşı'ndan kalma 3 denizaltının Japon Denizi'nde bulunduğu bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya'nın Kyuşu Teknoloji Enstitüsünden araştırmacılar, II. Dünya Savaşında Japon İmparatorluk Donanması tarafından kullanılan 3 denizaltıyı Kyoto şehri açıklarındaki Wakasa Körfezi'nde buldu.

Aralarında Nazi Almanyası'ndan ithal edilen "U-Boat"un olduğu denizaltıların savaşı sağlam olarak tamamladığı ancak savaş sonrasında ABD öncülüğündeki işgal güçleri tarafından batmaya terk edildiği belirtildi.

Ekibin haziran ayında körfez çevresinde sonar cihazları ve insansız denizaltı tarama araçlarıyla yaptıkları çalışmalar sonucunda bulduğu denizaltıların 1924, 1927 ve 1943 yapımı orijinal formlarını koruduğu kaydedildi.

