Japonya'da kadın doktor adaylarına ayrımcılık iddiası

TOKYO (AA) - Japonya'da Tokyo Tıp Üniversitesinin aile kurduktan sonra işi bırakmak istedikleri gerekçesiyle kadın adayların sınav sonuçlarını değiştirdiğine ilişkin iddialar, hükümette tepkiyle karşılandı.
Yomiuri gazetesinin, üniversitenin 2011'den bu yana kadın öğrenci sayısını düşük tutmak amacıyla giriş sınavı sonuçları üzerinde değişiklik yaptığını ileri sürmesi üzerine hükümet harekete geçti.
Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Seiko Noda, söz konusu iddiaların son derece ciddi ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Çalışma Bakanı Katsunobu Kato da tıp mesleğini seçen ve bu kariyere devam eden kadınlara daha fazla destek veren bir ortama ihtiyaç olduğunu ifade etti.
İddialarla ilgili soruşturma başlatılan okulun, eğitim bakanlığından üst düzey bir bürokratın oğlunun kurallara uygun olmayan şekilde okula kabul edildiğine ilişkin ayrı bir suçlamayla da karşı karşıya olduğu bildirildi.
Kadın adayların 2010'daki sınavda başarılı olanların yüzde 38'ini oluşturmaları üzerine üniversitenin bu yönteme başvurmaya başladığı kaydedilmişti.
Diğer Japon medya kuruluşları Kyodo ajansı ve NHK televizyonu da haberlerinde tıp fakültesi sınavlarında hile yapıldığı iddialarına yer vermişti.
NHK, kadın adayların sınav sonuçlarının bazı yıllar yaklaşık yüzde 10 düşürüldüğünü bildirmişti.
Fakültenin halkla ilişkiler bölümünden yapılan açıklamada, yetkililerin Yomiuri gazetesinin haberini hayretle karşıladığı ve iddiaların inceleneceği aktarılmıştı.
Eğitim Bakanı Yoşimasa Hayaşi ise kadın doktor adaylarına böyle bir ayrımcılık yapılmasının kesinlikle kabul edilmeyeceğini belirterek, harekete geçmeden önce fakülte soruşturmasının sonucunu almayı beklediklerini söylemişti.
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