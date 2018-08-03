Japonya'da kadın doktor adaylarına ayrımcılık iddiası

TOKYO (AA) - Japonya'da Tokyo Tıp Üniversitesinin aile kurduktan sonra işi bırakmak istedikleri gerekçesiyle kadın adayların sınav sonuçlarını değiştirdiğine ilişkin iddialar, hükümette tepkiyle karşılandı.

Yomiuri gazetesinin, üniversitenin 2011'den bu yana kadın öğrenci sayısını düşük tutmak amacıyla giriş sınavı sonuçları üzerinde değişiklik yaptığını ileri sürmesi üzerine hükümet harekete geçti.

Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Seiko Noda, söz konusu iddiaların son derece ciddi ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Çalışma Bakanı Katsunobu Kato da tıp mesleğini seçen ve bu kariyere devam eden kadınlara daha fazla destek veren bir ortama ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İddialarla ilgili soruşturma başlatılan okulun, eğitim bakanlığından üst düzey bir bürokratın oğlunun kurallara uygun olmayan şekilde okula kabul edildiğine ilişkin ayrı bir suçlamayla da karşı karşıya olduğu bildirildi.

Kadın adayların 2010'daki sınavda başarılı olanların yüzde 38'ini oluşturmaları üzerine üniversitenin bu yönteme başvurmaya başladığı kaydedilmişti.