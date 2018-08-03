HABER

Japonya'da kadın doktor adaylarına ayrımcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 09:53 | Son Güncelleme

Tokyo Tıp Üniversitenin aile kurduktan sonra işi bırakmak istedikleri gerekçesiyle kadın adayların sınav sonuçlarını değiştirdiği yönündeki iddialara hükümetten tepki geldi

TOKYO (AA) - Japonya'da Tokyo Tıp Üniversitesinin aile kurduktan sonra işi bırakmak istedikleri gerekçesiyle kadın adayların sınav sonuçlarını değiştirdiğine ilişkin iddialar, hükümette tepkiyle karşılandı.

Yomiuri gazetesinin, üniversitenin 2011'den bu yana kadın öğrenci sayısını düşük tutmak amacıyla giriş sınavı sonuçları üzerinde değişiklik yaptığını ileri sürmesi üzerine hükümet harekete geçti.

Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Seiko Noda, söz konusu iddiaların son derece ciddi ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Çalışma Bakanı Katsunobu Kato da tıp mesleğini seçen ve bu kariyere devam eden kadınlara daha fazla destek veren bir ortama ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İddialarla ilgili soruşturma başlatılan okulun, eğitim bakanlığından üst düzey bir bürokratın oğlunun kurallara uygun olmayan şekilde okula kabul edildiğine ilişkin ayrı bir suçlamayla da karşı karşıya olduğu bildirildi.

Kadın adayların 2010'daki sınavda başarılı olanların yüzde 38'ini oluşturmaları üzerine üniversitenin bu yönteme başvurmaya başladığı kaydedilmişti.

Diğer Japon medya kuruluşları Kyodo ajansı ve NHK televizyonu da haberlerinde tıp fakültesi sınavlarında hile yapıldığı iddialarına yer vermişti.

NHK, kadın adayların sınav sonuçlarının bazı yıllar yaklaşık yüzde 10 düşürüldüğünü bildirmişti.

Fakültenin halkla ilişkiler bölümünden yapılan açıklamada, yetkililerin Yomiuri gazetesinin haberini hayretle karşıladığı ve iddiaların inceleneceği aktarılmıştı.

Eğitim Bakanı Yoşimasa Hayaşi ise kadın doktor adaylarına böyle bir ayrımcılık yapılmasının kesinlikle kabul edilmeyeceğini belirterek, harekete geçmeden önce fakülte soruşturmasının sonucunu almayı beklediklerini söylemişti.

PARTNERO ilginç ayrıntı gözden kaçmadıO ilginç ayrıntı gözden kaçmadı
Seçim öncesi sözleriyle gündem oturan Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı'ndan ABD'ye tepkiSeçim öncesi sözleriyle gündem oturan Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı'ndan ABD'ye tepki
'Pembe Panter' Adana'da yakalandı!'Pembe Panter' Adana'da yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın doktor adayları Tokyo Tıp Fakültesi

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

İlginizi Çekebilir

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Halil Söyletmez öldü mü iddiası ortalığı karıştırdı! Youtuber Halil Söyletmez kimdir?

Halil Söyletmez öldü mü iddiası ortalığı karıştırdı! Youtuber Halil Söyletmez kimdir?

Son dakika! Nissos Therassia isimli tanker arızalandı, boğaz trafiği durdu

Son dakika! Nissos Therassia isimli tanker arızalandı, boğaz trafiği durdu

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Süper Loto sonuçları: 2 Ağustos'ta 2. devir gerçekleşti!

Süper Loto sonuçları: 2 Ağustos'ta 2. devir gerçekleşti!

Seçim öncesi sözleriyle gündeme oturan Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı'ndan ABD'ye tepki

Seçim öncesi sözleriyle gündeme oturan Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı'ndan ABD'ye tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.