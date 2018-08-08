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Japonya'da kadın doktor adaylarına yapılan ayrımcılık skandalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 18:40 | Son Güncelleme

Tokyo Tıp Fakültesi yöneticileri kadın doktor adaylarının sınav sonuçlarının değiştirilmesiyle ilgili özür diledi

TOKYO (AA) - Japonya'da Tokyo Tıp Fakültesi (TMU) yetkilileri, fakültenin, aile kurduktan sonra işi bırakmak istedikleri gerekçesiyle kadın doktor adaylarının sınav sonuçlarını değiştirdiğinin ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

BBC'nin haberine göre, skandalla ilgili yürütülen uluslararası bir araştırma, fakültenin 2006'dan bu yana kadın öğrenci sayısını düşük tutmak amacıyla fakülteye giriş sınav sonuçları üzerinde değişiklik yaptığını tespit etti.

Fakülte ayrıca bağışta bulunan 19 öğrencinin notlarının yükseltildiğini de kabul etti.

TMU'nun yöneticilerinden Tetsuo Yukioka, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kamu güvenine ihanet ettiklerini belirterek, bununla ilgili özürlerinin kabul edilmesini istedi.

Yukioka, gelecek yıl düzenlenecek sınavların adil şekilde yapılacağını ifade etti.

Yomiuri gazetesi, Tokyo Tıp Fakültesinin kadın öğrenci sayısını düşük tutmak amacıyla fakülteye giriş sınav sonuçları üzerinde değişiklik yaptığını yazmıştı.
Gazetenin haberinde, kadın adayların 2010'da sınavda başarılı olanların yüzde 38'ini oluşturması üzerine fakültenin bu yönteme başvurmaya başladığı kaydedilmişti.

Japon medya kuruluşları Kyodo ajansı ve NHK televizyonu da haberlerinde tıp fakültesi sınavlarında hile yapıldığı iddialarına yer vermişti.

NHK, kadın adayların sınav sonuçlarının bazı yıllar yaklaşık yüzde 10 düşürüldüğünü açıklamıştı.

Fakültenin halkla ilişkiler bölümü, yetkililerin haberi hayretle karşıladığını ve iddiaların inceleneceğini bildirmişti.

Japonya Eğitim Bakanı Yoşimasa Hayaşi de kadın doktor adaylarına böyle bir ayrımcılık yapılmasının kesinlikle kabul edilmeyeceğini belirterek, harekete geçmeden önce fakülte soruşturmasının sonucunu almayı beklediklerini söylemişti.

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ayrımcılık Japonya kadın doktor

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