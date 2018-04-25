Japonya'da Kobe Çelik'teki sahtecilik skandalı

TOKYO/ Japonya'da sanayi kuruluşlarına tedarik ettiği alüminyum ve bakır malzemelerin dayanıklılık değerlerini olduğundan yüksek gösterdiği ortaya çıkan Kobe Çelik şirketi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, savcılık yaptığı hileli bildirimlerle rekabet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle şirket hakkında adli soruşturma başlattı.
Haberde soruşturmayı yürütenlerin sahteciliğin yıllar içinde yönetim ve personel değişimlerine rağmen devam etmesi nedeniyle, bireysel sorumlukların ötesinde ihlallerin kurumsal ve sistematik boyutuna odaklandığı kaydedildi.
ABD Adalet Bakanlığı şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.
Kobe Çelik'in alüminyum ve bakır ürünlerinin dayanıklılık değerlerini alıcılara olduğundan yüksek gösterdiği, ekim ayında yapılan testlerde ortaya çıkmıştı.
Şirket olayla ilgili yaptığı iç soruşturma sonucunda mart ayında yayınladığı raporda yurt içi ve dışındaki 23 tesiste ürettiği alüminyum ve bakır mamulleri için müşterilerin taleplerini karşılamak üzere sahte dayanıklılık bildirimleri yapıldığını itiraf etmişti.
Şirket 40 kadar çalışanın sahtecilikte doğrudan rolü olduğunu, bunlardan 2'sinin sonradan şirketin yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını belirtmişti.
Japonya'nın üçüncü büyük çelik üreticisi olan şirket Japonya'nın en büyük şirketlerine malzeme tedarik ediyordu. Kobe Çelik'in tedarik ettiği metal ve metal türevleri otomobil, hızlı tren, uçak, roket ve savunma sanayi donanımlarında kullanılıyordu.
Otomotiv devleri Toyota ve Honda ürettikleri otomobillerde, Merkez Japon Demiryolu Şirketi kurşun trenlerinde ve Mitsubishi Ağır Sanayi Şirketi ise bölgesel yolcu uçaklarında Kobe Çelik'in tedarik ettiği hileli alüminyum ve bakır malzemelerin kullanıldığını açıklamıştı.
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