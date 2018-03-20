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Japonya'da nüfusun yüzde 14'ü 75 yaş ve üstünde

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 11:50 | Son Güncelleme

Japonya'da nüfusun yüzde 14'ü 75 yaş ve üstünde

Japonya'da nüfusun yüzde 14'ünün 75 yaş ve üstünde olduğu bildirildi.

Kyodo ajansının İçişleri Bakanlığı ön demografik veri tahminlerine dayandırdığı haberde, 1 Mart itibarıyla, ülkedeki 75 ve üzeri yaştaki nüfusun, 17,64 milyon olan 65-74 yaş grubunu geride bırakarak 17,70 milyona ulaştığının öngörüldüğü belirtildi.

Veriler, ülkedeki yaşlıların yarısından fazlasını temsil eden 75 ve üzeri yaştakilerin, ülkenin 126,52 milyon olan toplam nüfusun yüzde 14'ünü oluşturduğunu ortaya koydu.

Ülkedeki 75 ve üzeri yaştaki nüfusun, 6,93 milyonunun erkeklerden, 10,77 milyonunun kadınlardan oluştuğu kaydedildi.

Rakamlar, ülkede 85 ve üzeri yaşta 5,59 milyon kişi yaşadığını gösterdi.

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Japonya yaşlı nüfus

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