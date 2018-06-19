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Japonya'da okul duvarlarına deprem dayanıklılık testi yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 10:08 | Son Güncelleme

Depremde iki kişinin, yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetmesi yetkilileri harekete geçirdi

TOKYO (AA) - Japonya hükümeti, dün meydana gelen depremde iki kişinin, yıkılan duvarın altında kalarak yaşamını yitirmesi üzerine ülke çapında tüm okul duvarlarının kontrol edilmesi talimatı verdi.

Japonya Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde tüm devlet okullarının duvarlarının, depreme dayanıklı olup olmadığının tespiti için kontrolden geçirilmesini istedi.

Depremde okulun dışındaki duvar üzerine yıkılan 9 yaşındaki bir kız çocuğu ölmüştü. Yaşlı bir erkek de yıkılan bir duvarın altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Japonya'da Osaka kenti yakınında dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina hasar görmüştü. Depremde 4 kişi ölmüş, en az 380 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Japonya

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