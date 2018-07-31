Japonya'da sıcaklık ve felaketler bir ayda 300'ü aşkın can aldı

TOKYO (AA) - Japonya'da temmuz ayında hava koşullarına bağlı felaketlerde ölenlerin sayısı 300'ü aştı.
Ülkede afet yönetiminden sorumlu resmi makamlar, ayın ilk iki haftasında Japonya'nın batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 222 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kayıp 9 kişiden ise hala haber alınamıyor.
Yetkililer ayrıca, hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı ülkede, temmuz ayı içinde 100'e yakın kişinin aşırı sıcaklar kaynaklı sağlık sorunlarından yaşamını yitirdiğini belirtti.
Öte yandan Kyodo ajansının, Yangın ve Afet Yönetimi Ajansına dayandırdığı haberinde, 30 Nisan-29 Temmuz tarihlerinde ülkede etkisini gösteren sıcaklardan 125 kişinin öldüğü, 57 bin 500'den fazla kişinin de güneş çarpması şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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