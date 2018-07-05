Japonya'da şiddetli yağışlar

OSAKA (AA) - Japonya'nın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı selde bir kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Wakayama kentinde şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel sularına kapılan bir kişi yaşamını yitirdi.

Tren seferlerinin iptal edildiği, Japonya'nın orta kesimleriyle batısını birbirine bağlayan otoyolun kısmen kapatıldığı kaydedildi.

Meteoroloji, şiddetli yağışların pazara gününe kadar devam edeceği ve nehirlerde su seviyesinin yükseldiği uyarısında bulundu.

Bu arada toprak kayması riski nedeniyle 83 bin kişinin bölgeden tahliye edilmesi için çalışmalar başladı.

