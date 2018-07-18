Japonya'da sigara yasağı

TOKYO (AA) - Japonya'da kamu kuruluşlarında sigara yasağını öngören yasa onaylandı.
Ülkede ilk kez kabul edilen yasaya göre, okul, hastane ve devlet daireleri içinde sigara içilemeyecek. Kurum binalarında 100 metrekarelik bir avlunun olması durumunda bu alanlarda sigara içmek serbest olacak.
Yasayla 2020'de yapılacak Tokyo Olimpiyatları'nda sigara içilme oranının azaltılması hedefleniyor.
Kabul edilen yasanın 2020'ye kadar aşama aşama uygulanacağı bildirildi.
Yaklaşık 127 milyon nüfusa sahip Japonya'da 20 milyon kişinin sigara tiryakisi olduğu tahmin ediliyor.
İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi
'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı
Ünlü estetisyen, kalçasını büyüttüğü hasta ölünce böyle kaçtı!
Hangi lider kaç para maaş alıyor? İşte şaşırtan rakamlar!
17 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte sonuç...
İnternetin son fenomeni: Sevimli papağan ailesi
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum