Japonya'da sigara yasağı

TOKYO (AA) - Japonya'da kamu kuruluşlarında sigara yasağını öngören yasa onaylandı.

Ülkede ilk kez kabul edilen yasaya göre, okul, hastane ve devlet daireleri içinde sigara içilemeyecek. Kurum binalarında 100 metrekarelik bir avlunun olması durumunda bu alanlarda sigara içmek serbest olacak.

Yasayla 2020'de yapılacak Tokyo Olimpiyatları'nda sigara içilme oranının azaltılması hedefleniyor.

Kabul edilen yasanın 2020'ye kadar aşama aşama uygulanacağı bildirildi.

Yaklaşık 127 milyon nüfusa sahip Japonya'da 20 milyon kişinin sigara tiryakisi olduğu tahmin ediliyor.

