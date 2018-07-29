Japonya'da tayfun

Japonya'da etkili olan tayfun nedeniyle en az 24 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin batısında etkisini gösteren şiddetli tayfun en az 24 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfunun enerji nakil hatlarına zarar vermesi sonucu 150 bin evin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Tayfunun etkilediği bölgelerdeki binlerce kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Bölgede heyelan, sel ve yüksek dalgaların olması ihtimaline karşı, halktan ve kurumlardan hazır olunması istendi.

Tayfun hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle 300'den fazla uçak seferinin iptal edildiği kaydedildi.

İki hafta önce ülkenin batısındaki 31 eyalette şiddetli yağışlar nedeniyle seller ve toprak kayması meydana gelmiş, 200'den fazla insan ölmüştü.

