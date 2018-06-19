Japonya'daki 6,1 büyüklüğündeki deprem

Japonya'da dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 4'e yükseldi.
Kyodo'nun haberine göre yetkililer, ülkenin batısındaki Takatsuki kentinde bir kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.
Depremde en az 380 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Başbakan Şinzo Abe, yaptığı açıklamada depremin ardından yaraların sarılması için hükümetin elinden geleni yaptığını ve ilgili bakanlıkların gerekli önlemleri aldığını söyledi.
Depremde hayatını kaybeden 3 kişinin, 9 yaşındaki bir kız çocuğu ile 80'li yaşlarındaki 2 erkek olduğu açıklanmıştı.
Osaka yakınında meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem çok sayıda binada yangın çıkmasına, yollarda çatlak oluşmasına ve ana su hatlarının hasar görmesine neden olmuştu.
Depremin ardından uçak ve tren seferleri askıya alınmış, Mihama, Takahama ve Ohi nükleer santrallerinde herhangi bir hasar meydana gelmediği açıklanmıştı.
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