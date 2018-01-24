Japonya'daki kar fırtınası

Japonya'da soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, en az 448 kişinin yaralandığı bildirildi.

Doğal Afetler Yönetim Merkezinin açıklamasında, soğuk havanın ve kar fırtınasının etkili olduğu Miyagi bölgesindeki Ogawara kentinde iki kişinin, Yamagata bölgesinde yer alan Mamurogawa kentinde de bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ülkenin çoğu bölgesini etkisi altına alan kar yağışının yol açtığı kazalarda en az 448 kişi yaralandı.

Öte yandan başkent Tokyo'da yoğun kar yağışı hava, kara ve demir yolu trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Kentte 100'den fazla uçuş iptal edildi.

Meteoroloji yetkilileri buzlanma ve dona karşı uyardı.

(AA)