Japonya'daki sel felaketi

CENEVRE (AA) - Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), Japonya'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısının 150'yi aştığını bildirdi.
DMÖ Sözcüsü Clare Nullis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ülkedeki sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının bu sabah itibarıyla 151 olarak belirlendiğini söyledi.
Sözcüsü Nullis, 10 bin dolayında evin sular altında kaldığını veya harap olduğunu belirterek, 30 binden fazla sivilin de tahliye ediliğini ifade etti.
Japonya'nın sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı dünyada en hazırlıklı ülke olduğuna işaret eden Nullis, ölü sayısı göz önüne alındığına felaketin büyüklüğünün daha iyi anlaşıldığını kaydetti.
Ülkedeki sel ve toprak kaymalarındaki can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.
Sel felaketi nedeniyle Başbakan Şinzo Abe Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi ertelemişti.
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