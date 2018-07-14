Japonya'daki sel felaketi

Japonya'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 209'a yükseldi.
Japan Times gazetesinde yer alan habere göre, Ulusal Afet Ajansı, geçen haftadan bu yana ülkenin batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 209'a ulaştığını bildirdi.
Ülkedeki 31 eyalette, şiddetli yağışlardan dolayı bir haftada yaklaşık 700 toprak kayması meydana geldi.
Yetkililer, kayıp 50'den fazla kişinin arandığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.
Hiroşima, Okayama ve Ehime kentlerinde 70 binden fazla kurtarma görevlisinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Yangın ve Doğal Afet Yönetimi Ajansına göre sığınaklarda yaklaşık 6 bin 700 kişi bulunuyor.
Ülkede 19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarılmıştı.
Sel ve toprak kaymalarında en fazla can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, sel felaketi nedeniyle Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi ertelemişti.
İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak ilk sefer belli oldu!
Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!
İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'
Çok şaşıracaksınız! Adnan Oktar'ın kedicikleri nereden mezunlar?
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum