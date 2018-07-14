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Japonya'daki sel felaketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

Felakette ölenlerin sayısı 209'a çıktı

Japonya'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 209'a yükseldi.

Japan Times gazetesinde yer alan habere göre, Ulusal Afet Ajansı, geçen haftadan bu yana ülkenin batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 209'a ulaştığını bildirdi.

Ülkedeki 31 eyalette, şiddetli yağışlardan dolayı bir haftada yaklaşık 700 toprak kayması meydana geldi.

Yetkililer, kayıp 50'den fazla kişinin arandığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Hiroşima, Okayama ve Ehime kentlerinde 70 binden fazla kurtarma görevlisinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Yangın ve Doğal Afet Yönetimi Ajansına göre sığınaklarda yaklaşık 6 bin 700 kişi bulunuyor.

Ülkede 19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarılmıştı.

Sel ve toprak kaymalarında en fazla can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, sel felaketi nedeniyle Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi ertelemişti.

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