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Japonya'daki Tokyo Camisi'nde iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 19:41 | Son Güncelleme

Japonya'daki Tokyo Camisi'nde iftar

TOKYO (AA) - Japonya'nın başkenti Tokyo'da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi'nde, Türk yemeklerinin sunulduğu iftar programı düzenlendi.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Raşit Alas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırseverlerin destekleriyle ramazan ayı boyunca iftar verdiklerini söyledi.

Alas, iftar kapsamında her gün yaklaşık 500 kişiye yemek verdiklerini kaydetti.

Türkiye'den gelen aşçıların hazırladığı iftarlara sadece Müslümanlar değil, Japon vatandaşların da iştirak ettiğini belirten Alas, iftar programları dışında seminerler, Tokyo Camisi tarihi, mimarisi ve İslam’ın anlatıldığı cami turları düzenlediklerini aktardı.

Alas, Türkiye ile ilgili kültürel ve sanatsal programlara da ev sahipliği yaptıklarını sözlerine ekledi.

İftara, bu yıl Müslüman olan Japon müzisyen Ryuichi Nagayama da katıldı.

Nagayama, "Bu yıl Müslüman olarak geçirdiğim ilk ramazan. Şimdi aç ve yoksul insanların halini daha iyi anlıyorum. Yediğimiz ve içtiğimiz şeylerin değerini, hepsinin ne kadar büyük bir nimet olduğunu fark ettim." ifadelerini kullandı.

Tokyo'da 8 yıldır yaşayan Ganalı Teknik Uzman Hassan Karim ise bu şehre geldiğinden beri her ramazanı Tokyo Camisi'nde geçirmeye çalıştığını belirterek, "Dünyanın her yerinden Müslümanları bir arada görmek çok güzel." dedi.

Japon arkadaşlarını iftarlara katılmaları ve camiyi görmeleri için davet ettiğini dile getiren Karim, "Tokyo Camisi arkadaşlarımla buluşma noktamız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Tokyo

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