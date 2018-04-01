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Japonya’daki vakıf binasına TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan’ın adı verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 09:13 | Son Güncelleme

Japonya’nın Fukuoka Eyaleti’nde faaliyet gösteren Cosmonet Japan Vakfı’na ait binanın bir bölümüne TBMM eski Başkanı, Eski Zonguldak Milletvekili ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan’ın ismi verilecek.Cosmonet Vakfı Başkanı Shigetoshi Matsuo, Türk-Japon dostluk ilişkilerinin gelişmesi adına verdiği desteklerinden dolayı böyle bir karar aldıklarını ifade etti.

Japonya’nın Fukuoka Eyaleti’nde faaliyet gösteren Cosmonet Japan Vakfı’na ait binanın bir bölümüne TBMM eski Başkanı, Eski Zonguldak Milletvekili ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan’ın ismi verilecek.
Cosmonet Vakfı Başkanı Shigetoshi Matsuo, Türk-Japon dostluk ilişkilerinin gelişmesi adına verdiği desteklerinden dolayı böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Toptan; yedi kişilik bir heyetle ile 2016 yılında vakfın düzenlediği etkinliğe katılım sağlamıştı. Cosmonet Vakfı’nın Başkanı Shigetoshi Matsuo ve Vakfın Yönetim Kurulu üyeleri de Köksal Toptan’ın 2016 yılındaki ziyaretlerinden dolayı büyük bir memnuniyet ve onur duyduklarını belirttiler.
Geçen Mart ayında vakfın düzenlediği toplantıya katılan Japonya Türkiye İş Derneği’nin Kyushu Bölgesi Temsilcisi ve Zonguldaklı iş adamı Murat Ensici "Vakfın düzenlemiş olduğu yemekli toplantıya katıldığımda alınan karar hakkında benim de fikrimi sordular. Anlamlı bir jest olacağını ve iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi adına hayırlı olmasını diledim. Zonguldak’lı hemşehrimiz Köksal Toptan ve değerli eşi Saime hanıma Japonya’da gerçekleştirmekte olduğumuz uluslararası faaliyetlerimize verdikleri desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan ve değerli eşi Saime hanımefendinin katkılarıyla Türk-Japon ilişkileri çok ileri seviyelere gelecektir" ifadelerine yer verdi.
Japonya Türkiye İş Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi Cem Aldemir ve Derneğin Kyushu Bölgesi Temsilcisi Murat Ensici ise iki ülke ilişkilerinin ileri seviyelere gelmesi için daha çok çaba sarf edeceklerini belirttiler. Öte yandan Japon yetkililerin 23. dönem TBMM Başkanı Koksal Toptan’ın isminin verileceği salonun açılışına Türkiye’den üst düzey yetkilileri de davet edecekleri öğrenildi.

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