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Japonya'dan Çin ve Kuzey Kore'nin BM yaptırımlarını deldiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 21:12 | Son Güncelleme

Çin bandıralı bir geminin Doğu Çin Denizi'nde Kuzey Kore tankerine yakıt ikmali yaptığı öne sürüldü

Japonya Dışişleri Bakanlığından, Doğu Çin Denizi'nde Çin bandıralı bir geminin Kuzey Kore tankerine yakıt ikmali yaptığı ileri sürüldü.

Kyodo ajansının haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde yasaklanan açık denizde gemiden gemiye transfer yapıldığından şüphelenildiği bildirildi.

Açıklamada, Japonya donanmasına ait bir gözetleme uçağı tarafından 19 Mayıs'ta tespit edilen Çin bandıralı bir geminin, Kuzey Kore tankerine yakıt ikmali yaptığı bilgisinin BM Güvenlik Konseyi ile paylaşıldığı ifade edildi.

BM uzmanlarının şubat ayında Güvenlik Konseyine sundukları raporda, Kuzey Kore'nin, BM yaptırımlarına aykırı olarak yaptığı ihracattan geçen yılın son 9 ayında yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde ettiği ileri sürülmüştü. Gemiden gemiye transferlerin "milyonlarca dolarlık bir endüstri" yarattığına dikkat çekilen raporda, karaborsacıların ve gemi kiralayıcıların bölgeye akın ettiğine işaret edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BM çin Japonya Kuzey Kore transfer yaptırım

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