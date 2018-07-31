Japonya'dan plütonyum stoğunu azaltma taahhütü

TOKYO (AA) - Japonya'nın sadece barışçıl amaçlı kullanım için gerekli miktara sahip olma ilkesi doğrultusunda plütonyum stoğunu azaltma kararı aldığı bildirildi.
Kyodo'nun haberine göre, Japonya Atom Enerjisi Komisyonu, plütonyum stoğunun en aza indirilmesi konusunda yeni bir kullanım kılavuzu yayınladı.
Kılavuzda stoğun miktarının ne zamana kadar azaltılacağı veya ne kadara düşürüleceği konusunda bilgi verilmezken, stoğun enerji üretiminde kullanılan nükleer reaktörler için gerekli yakıt miktarıyla sınırlı olması gerektiği belirtildi.
Japonya'nın 2017 sonunda 47,3 ton plütonyumu bulunuyordu. Bu miktarın 6 bin civarında savaş başlığı üretmek için yeterli olduğu ifade ediliyor.
CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Yeterli imza toplandı mı? Barış Yarkadaş imza sayısını açıkladı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı
Almanya'daki firari FETÖ'cü subaylara Fetullah Gülen'den talimat! Harekete geçtiler
CHP'de kurultay için toplanan '69 imza'nın sırrı: Pazarlık yapılıyor
Fransa'da cezaevinden inanılmaz firar! İki mahkum bakın ne yaptı...
ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan İran açıklaması: Hiçbir şart olmadan görüşmeye hazırım
Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!
Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum