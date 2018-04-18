Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Çankırı’da

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Vali Hamdi Bilge Aktaş’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ziyaretinin ardından Vali Aktaş’ı ziyaret eden Japon Büyükelçi Miyajima’ya ziyaretinde, lastik fabrikası CEO’su Masatsugu Nishino da eşlik etti. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Japon Büyükelçi, Vali Aktaş’a hediye takdiminde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Aktaş ise Büyükelçi Akio Miyajima’ya Çankırı’ya özgü tuz lambası hediye etti. Ziyaretin ardından Valilik önündeki esnaf ve vatandaşlarla da fotoğraf çektiren Büyükelçi Miyajima, Ankara’ya dönmek üzere İlimizden ayrıldı.
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