Javier Perianes 10 Nisan'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - İspanyol piyanist Javier Perianes, İstanbul Resitalleri'nde sanatseverlerle buluşacak.
Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de gerçekleşecek konser, 10 Nisan'da 20.00'de başlayacak.
Perianes konserde, Chopin, Debussy ve Mauel de Falla'nın eserlerini yorumlayacak.
Kariyeri boyunca birçok ülkede, tanınmış orkestralarla sahne alan sanatçı, 2012'de İspanya Kültür Bakanlığı tarafından verilen "Ulusal Müzik Ödülü"nü kazandı.
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