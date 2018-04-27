Jean Monnet bursiyerleri sertifikalarını aldı

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel, "Varna Zirvesi'nde bir aşama kaydedildi. 2015-2016'dan beri yaşadıklarımızı bir bakıma telafi etmek amacıyla bu Varna Zirvesi'ni yeni bir dönüm noktası olarak düşünüyoruz. Yeni bir başlangıç olarak görüyoruz." dedi.

Bakanlıkça yürütülen Jean Monnet Programı'nın bursiyerleri Ankara Hilton Otel'de düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Burs programı kapsamında Avrupa'nın saygın eğitim kurumlarında yüksek lisans ve araştırma çalışmalarını başarıyla tamamlayan 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 akademik yılı bursiyerlerine sertifika verildi.

Törende konuşan Bakanlık Müsteşarı Büyükelçi Yenel, "Varna Zirvesi'nde bir aşama kaydedildi. 2015-2016'dan beri yaşadıklarımızı bir bakıma telafi etmek amacıyla bu Varna Zirvesi'ni yeni bir dönüm noktası olarak düşünüyoruz. Yeni bir başlangıç olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenel, AB Bakanlığının bu çerçevede her şeye rağmen özverili bir şekilde çalıştığını söyleyerek, "(AB'ye) Üyelik, stratejik hedefimiz. Bu değişmiyor, değişmeyecek de. İlişkilerimiz sıkıntılı dönemler geçirdi. İnişler çıkışlar oldu ama her halükarda devam etti ve devam da edecek." şeklinde konuştu.