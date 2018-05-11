Jeep Compass'ta mayıs ayına özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl sonunda satışa sunulan ve ilk günden itibaren büyük ilgi gören yeni Jeep Compass'ta, mayıs ayına özel bir kampanya düzenlendi.
Jeep açıklamasına göre, mayısta geçerli olacak kampanya kapsamında, markanın kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi Jeep Compass için, 100 bin lira, 18 ay vadeyle yüzde 1,05 faizli eşit ödemeli kredi imkanı sunuluyor.
Türkiye'de, 1.6 litrelik 120 HP dizel manuel, 1.4 litrelik 170 HP benzinli ve 2.0 dizel otomatik olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunulan Jeep Compass'ın, 1.6 litre 120 HP'lik dizel motorla donatılan Longitude versiyonuna 185 bin liradan başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.
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